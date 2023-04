Juliette Minvielle et De La Crau – 32èmes Nuits Atypiques salle des fêtes, Villandraut (33)

Juliette Minvielle et De La Crau – 32èmes Nuits Atypiques salle des fêtes, Villandraut (33), 9 juillet 2023, . Juliette Minvielle et De La Crau – 32èmes Nuits Atypiques Dimanche 9 juillet, 16h30 salle des fêtes, Villandraut (33) 12€ / 8€ / 5€ / 0€ Journée du dimanche 9 juillet aux 32èmes Nuits Atypiques Cave du Château de Villandraut ou salle Cadis : projection 16h45 – film documentaire « Monde de Boha » (gratuit) Clairière du Château de Villandraut : concerts 18h30 – Juliette Minvielle « Solo pour Gugusse » [Piano solo / Nouvelle-Aquitaine] 19h30 – Ouverture de la restauration 20h15 – De La Crau [Rock Provençal / Occitanie] Juliette Minvielle Juliette Minvielle est une visiteuse des langues. Dans ce premier solo, elle entonne des airs italiens, des traditionnels occitans ou des collectes arabes. Du chant béarnais aux rythmes brésiliens en passant par la cadence gasconne, elle passe du piano à la voix, du tambourin à la guimbarde et invite la danse à venir faire un tour. Un spectacle, intime, sincère et tout en finesse. Juliette Minvielle : chant, piano, tambourin à cordes, guimbarde, percussions Ce spectacle est réalisé en partenariat avec l’Agence Culturelle Dépa**rtementale Dordogne-Périgord, le CRMT en Limousin, Cerc, Lost in Traditions, les Nuits Atypiques, l’UPCP-Métive avec le soutien de la Drac Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du projet Garage Résidence – Station d’essence patrimoniale. De La Crau Venu tout droit de Marseille, l’inclassable De La Crau distille un mélange de rock, folk et punk mâtiné de poésie sauvage qui donne le frisson. Un univers sobre, à la puissance contenue, incarné par le bien connu Sam Karpienia (ex Dupain, Gacha Empega, Forabandit…) qui chante un provençal rugueux distordu par les riffs de guitares électriques, et par le binôme rythmique Thomas Lippens aux percussions et Manu Reymond à la contrebasse qui nourrissent la transe. Inclassable, De La Crau défolklorise le provençal pour lui donner sa place dans la Sono Mondiale et vous transporte là où vous n’auriez même pas imaginé vagabonder. Électrisant ! Sam Karpienia : chant, mandole, guitareThomas Lippens : batterie, percussionsManu Reymond : contrebasse 1 soirée : 12 € / 8 € / 5 € (stagiaires trad) / gratuit – de 16 ans forfait 2 soirées bals ou bal + concerts (8 et 9 juillet) : 20 € / 14 € / 10 € (stagiaires trad) / gratuit – de 16 ans forfait bals + concerts (7, 8 et 9 juillet) : 30 € / 20 € / 15 € (stagiaires trad & vielle) / gratuit – de 16 ans Mais aussi des stages et bals trad dans le cadre des 32èmes Nuits Atypiques. Vendredi 7 juillet :Bals avec le Duo ThouxAzun / La Man EncantadaSamedi 8 juillet :Conférence-concert « Le son oublié du bohaussac » avec Jacques Baudoin et Arnaud BibonneBals avec Adar / Trencadit RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION DU FESTIVAL ICI !source : événement Juliette Minvielle et De La Crau – 32èmes Nuits Atypiques publié sur AgendaTrad salle des fêtes, Villandraut (33) salle des fêtes salle des fêtes, 33730 Villandraut, France [{« link »: « http://www.nuitsatypiques.org/artistes/juliette-minvielle-solo-pour-gugusse-piano-solo-nouvelle-aquitaine-de-la-crau-rock-provencal-occitanie/ »}, {« link »: « http://www.nuitsatypiques.org/autour-des-concerts/ »}, {« link »: « http://www.nuitsatypiques.org/programmation/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/42367 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T16:30:00+02:00 – 2023-07-09T23:30:00+02:00

