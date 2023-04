Bal trad avec Adar et Trencadit – 32èmes Nuits Atypiques salle des fêtes, Villandraut (33), 8 juillet 2023, .

Bal trad avec Adar et Trencadit – 32èmes Nuits Atypiques Samedi 8 juillet, 19h00 salle des fêtes, Villandraut (33)

32èmes Nuits Atypiques : soirée du 8 juillet 2023

19h00 – Conférence-concert “Le son oublié du bohaussac ?” avec Jacques Baudoin et Arnaud Bibonne

20h00 – Auberge espagnole

21h30 – Bal avec Adar et Trencadit suivi d’un bœuf trad pour les vaillant.e.s !

Conférence – concert : “Le son oublié du bohaussac ?

Le Bohaussac, ancienne cornemuse des Landes de Gascogne, animait les fêtes et les mariages jusqu’à l’orée du 20ème siècle, où elle disparut pour réapparaître au milieu des années 1970, redécouverte par les acteurs du renouveau des musiques traditionnelles de Gascogne. Plusieurs facteurs copieront ces instruments et adapteront leur organologie pour les rendre compatibles avec d’autres instruments… Mais n’ont-ils rien oublié ? Cette conférence-concert, en musique et en images, est illustrée par Arnaud Bibonne, bohaire, et Jacques Baudoin, musicien collecteur landais.

Jacques Baudoin : bohaussac et violons Arnaud Bibonne : bohas et bohaussac

Adar, c’est la corne ou la branche en euskara. Dans ce duo complice, entre Gascogne et Pays Basque, Arnaud Bibonne et Maider Martineau enlacent leurs racines, accordent leurs voix et mêlent leurs instruments traditionnels, toujours attentifs à la grâce du moment ainsi qu’à la cadence, pour le plus grand bonheur des danseuses et des danseurs.

Maider Martineau : alboka, caremère, pandero, podorythmie, accordéons trikitixa, chromatique, chant

Arnaud Bibonne : boha, chant

Les musiciens de Trencadit (la lucane aux mâchoires en forme bois de cerf) sont imprégnés de musiques traditionnelles comme de sonorités rock et électroniques. Ils revisitent le bal gascon avec l’énergie électrique qui les caractérise, au fil d’un répertoire où les compositions se frottent aux mélodies traditionnelles et aux chants occitans. La richesse du son, la finesse des arrangements, combinées aux riffs et aux saturations sont les ingrédients de ce bal débridé et de la transe collective qui n’attendent que vous.

Alexandre Séli : Violons, pieds, voix

Martin Lassouque : Bohas, violon, voix

Valentin Laborde : Vielle à roue

Jordan Tisnèr : Flabuta e Tamborin, basse électrique, voix, kick Sanz Grosclaude : Technicien son

Dans le cadre des Scènes d’été itinérantes en Gironde

1 soirée : 12 € / 8 € / 5 € (stagiaires trad) / gratuit – de 16 ans

forfait 2 soirées bals ou bal + concerts (8 et 9 juillet) : 20 € / 14 € / 10 € (stagiaires trad) / gratuit – de 16 ans forfait bals + concerts (7, 8 et 9 juillet) : 30 € / 20 € / 15 € (stagiaires trad & vielle) / gratuit – de 16 ans

Vendredi 7 juillet :Bals avec le Duo ThouxAzun / La Man EncantadaSamedi 8 juillet :Conférence-concert « Le son oublié du bohaussac » avec Jacques Baudoin et Arnaud BibonneBals avec Adar / TrencaditDimanche 9 juillet :Concerts avec Juliette Minvielle seule en scène et De La Crau RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION DU FESTIVAL ICI !

salle des fêtes, Villandraut (33) salle des fêtes salle des fêtes, 33730 Villandraut, France

