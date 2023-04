Bal trad avec ThouxAzun, Man Encantada – 32èmes Nuits Atypiques salle des fêtes, Villandraut (33), 7 juillet 2023, .

Bal trad avec ThouxAzun, Man Encantada – 32èmes Nuits Atypiques Vendredi 7 juillet, 19h00 salle des fêtes, Villandraut (33) 12€ / 8€ / 5€ / 0€

32èmes Nuits Atypiques : soirée du 7 juillet 2023

19h00 – « La vielle à roue dans les Landes de Gascogne » Projection du film documentaire Vielaires de Gasconha film documentaire de Patric La Vau (2023, 35 min, en occitan sous-titré en français) accompagnée d’une rencontre-débat avec le réalisateur

20h00 – Repas partagé sorti du panier

21h00 – Bal avec Thouxazun et Man Encantada suivi d’un bœuf trad pour les infatigables

Quand Thoux, le village gersois de Gascogne toulousaine, rencontre le Val d’Azun des montagnes de Bigorre ! Les univers de Guillaume Lopez et de Clément Rousse se mêlent et s’inspirent mutuellement dans ce bal enraciné en pays d’oc. Dans leurs compositions originales, le rythme, le son, le voyage, les langues placent la danse au centre. Tout est groove et cadence, pour notre plus grand plaisir ! Bolega !

Guillaume Lopez : chant, flûtes, boha

Clément Rousse : accordéon diatonique, kick

La Man Encantada nous ouvre la porte d’un bal envoûtant où le trio Montbord / Dubois / de Becdelièvre nous entraîne dans un espace protéiforme qui évoque à la fois les rades des quais de Bordeaux ou quelque bayou d’un delta imaginaire, les landes de Gascogne et les terres périgourdines… Les textes collectés et les compositions, chantés en occitan, nous parlent d’amour, de passion et de sorcellerie. Ils portés par un instrumentarium original où l’accordéon et la mandole s’associent au bugle qui donne à ce bal gascon une très beau souffle jazz.

Joachim Montbord : chant, mandole, percussions Jérôme Dubois : bugle, coquillages, chœurs Gilles de Becdelièvre : accordéon diatonique, chœurs

1 soirée : 12 € / 8 € / 5 € (stagiaires trad) / gratuit – de 16 ans

forfait 2 soirées bals ou bal + concerts (8 et 9 juillet) : 20 € / 14 € / 10 € (stagiaires trad) / gratuit – de 16 ans forfait bals + concerts (7, 8 et 9 juillet) : 30 € / 20 € / 15 € (stagiaires trad & vielle) / gratuit – de 16 ans

Vendredi 7 juillet :Bals avec le Duo ThouxAzun / La Man EncantadaSamedi 8 juillet :Conférence-concert « Le son oublié du bohaussac » avec Jacques Baudoin et Arnaud BibonneBals avec Adar / TrencaditDimanche 9 juillet :Concerts avec Juliette Minvielle seule en scène et De La Crau RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION DU FESTIVAL ICI !source : événement Bal trad avec ThouxAzun, Man Encantada – 32èmes Nuits Atypiques publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T19:00:00+02:00 – 2023-07-07T23:30:00+02:00

