Randonnée du soir Salle des fêtes Vigoux, 31 août 2024, Vigoux.

Vigoux,Indre

Randonnée pédestre avec possibilité de repas organisée par Familles Rurales..

Samedi 2024-08-31 17:30:00 fin : 2024-08-31 . 12 EUR.

Salle des fêtes

Vigoux 36170 Indre Centre-Val de Loire



Walking tour with the possibility of a meal organized by Familles Rurales.

Recorrido a pie con posibilidad de comida organizado por Familles Rurales.

Wanderung mit Essensmöglichkeit, organisiert von Familles Rurales.

Mise à jour le 2023-11-13 par Destination Brenne