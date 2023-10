THEATRE AVEC DESSERT salle des fêtes Vieux-Moulin, 5 novembre 2023, Vieux-Moulin.

Vieux-Moulin,Vosges

Comédie musicale et délirante » Les sous de Bruxelles » présentée par Les Aydouilles Filantes.

Avec assiette gourmande avec boissons servie après la séance.. Tout public

Dimanche 2023-11-05 14:30:00 fin : 2023-11-05 16:00:00. 17 EUR.

salle des fêtes

Vieux-Moulin 88210 Vosges Grand Est



Musical comedy « Les sous de Bruxelles » presented by Les Aydouilles Filantes.

With gourmet plate and drinks served after the show.

Comedia musical « Les sous de Bruxelles » presentada por Les Aydouilles Filantes.

Con plato gourmet y bebidas servidas después del espectáculo.

Verrückte musikalische Komödie « Les sous de Bruxelles », präsentiert von Les Aydouilles Filantes.

Mit Gourmetteller mit Getränken, der nach der Vorstellung serviert wird.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES