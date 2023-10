33ème randonnée de la Saint-Valentin Salle des fêtes Vienne-en-val, 2 février 2024, Vienne-en-val.

33ème randonnée de la Saint-Valentin Vendredi 2 février 2024, 05h00 Salle des fêtes Voir http://www.asvienne.fr

6 circuits au départ de la salle des fêtes entre 6h et 10h : 34, 24, 18, 14, 9 et 5 km. Repas sur réservation (places limitées).

Salle des fêtes Rue de l’Ancienne Gare, Vienne-en-val Vienne-en-val [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 58 83 35 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.asvienne.fr »}, {« type »: « email », « value »: « lejarre.joel@neuf.fr »}]

2024-02-02T05:00:00+01:00 – 2024-02-02T09:00:00+01:00

