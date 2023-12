Au marché d’Ingrannes Salle des fêtes Vienne-en-val Catégorie d’Évènement: Vienne-en-val Au marché d’Ingrannes Salle des fêtes Vienne-en-val, 10 décembre 2023 07:30, Vienne-en-val. Au marché d’Ingrannes Dimanche 10 décembre, 08h30 Salle des fêtes Venez retrouver vos produits préférés auprès de nos producteurs et artisans locaux. Un réparateur de vélo sera présent. Venez avec votre vélo. Restauration sur place. Salle des fêtes Rue de l’Ancienne Gare, Vienne-en-val Vienne-en-val [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 57 13 08 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T08:30:00+01:00 – 2023-12-10T12:30:00+01:00

Catégorie d'Évènement: Vienne-en-val

Lieu: Salle des fêtes
Adresse: Rue de l'Ancienne Gare, Vienne-en-val
Ville: Vienne-en-val

