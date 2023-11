Vide-coffre à jouets d’avant Noël Salle des fêtes Vienne-en-val Catégorie d’Évènement: Vienne-en-val Vide-coffre à jouets d’avant Noël Salle des fêtes Vienne-en-val, 3 décembre 2023, Vienne-en-val. Vide-coffre à jouets d’avant Noël Dimanche 3 décembre, 08h00 Salle des fêtes L’association Apem Faycienne organise un vide-coffre à jouets d’avant Noël. Nouveauté cette année : vêtements bébés et enfants. Inscriptions par sms. Salle des fêtes Rue de l’Ancienne Gare, Vienne-en-val Vienne-en-val [{« type »: « email », « value »: « apemfaycienne@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T08:00:00+01:00 – 2023-12-03T12:00:00+01:00

2023-12-03T08:00:00+01:00 – 2023-12-03T12:00:00+01:00 FMACEN045V50BCA7 pixabay Détails Catégorie d’Évènement: Vienne-en-val Autres Lieu Salle des fêtes Adresse Rue de l'Ancienne Gare, Vienne-en-val Ville Vienne-en-val Lieu Ville Salle des fêtes Vienne-en-val latitude longitude 47.801681;2.136462

Salle des fêtes Vienne-en-val https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vienne-en-val/