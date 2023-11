Conférence : le burn-out du colibri Salle des fêtes Vienne-en-val Catégorie d’Évènement: Vienne-en-val Conférence : le burn-out du colibri Salle des fêtes Vienne-en-val, 12 novembre 2023, Vienne-en-val. Conférence : le burn-out du colibri Dimanche 12 novembre, 13h30 Salle des fêtes Conférence de Justine Davasse : lorsque l’engagement militant et écolo mène à l’éco-anxiété… Suivi d’un goûter. Public : ados et adultes. Participation libre. Salle des fêtes Rue de l’Ancienne Gare, Vienne-en-val Vienne-en-val [{« type »: « email », « value »: « fayentransition@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégorie d'Évènement: Vienne-en-val
Lieu: Salle des fêtes
Adresse: Rue de l'Ancienne Gare, Vienne-en-val
Ville: Vienne-en-val

