Forum des Associations à Fay-aux-Loges
Salle des fêtes Vienne-en-val

Samedi 9 septembre, 14h00

Au retour des vacances, le forum des associations, c'est une mine d'informations et la certitude de trouver une nouvelle activité de loisirs ou de bénévolat ! Se remettre au sport, se lancer dans un loisir créatif, mettre la main à la pâte dans la vie locale…autant de bonnes raisons pour aller s'informer auprès des nombreux stands.

Salle des fêtes
Rue de l'Ancienne Gare, Vienne-en-val

2023-09-09T14:00:00+02:00 – 2023-09-09T18:00:00+02:00

Catégorie d'Évènement: Vienne-en-val

Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Rue de l'Ancienne Gare, Vienne-en-val
Ville
Vienne-en-val

