Ciné-débat Salle des fêtes Vienne-en-val, 26 août 2023, Vienne-en-val.

Ciné-débat Samedi 26 août, 15h00 Salle des fêtes Voir https://www.partage.association.free.fr

Ciné-débat organisé par l’association Partage à la salle des fêtes. Avec le film « Le temps des arbres ».

Salle des fêtes Rue de l’Ancienne Gare, Vienne-en-val Vienne-en-val [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 92 69 39 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.partage.association.free.fr »}, {« type »: « email », « value »: « associationpartagesgb@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T15:00:00+02:00 – 2023-08-26T17:00:00+02:00

Asso. Partage