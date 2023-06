Exposition Arts et Loisirs créatifs à Saint-Frmin-sur-Loire Salle des fêtes Vienne-en-val Vienne-en-val Catégorie d’Évènement: Vienne-en-val Exposition Arts et Loisirs créatifs à Saint-Frmin-sur-Loire Salle des fêtes Vienne-en-val, 17 juin 2023, Vienne-en-val. Exposition Arts et Loisirs créatifs à Saint-Frmin-sur-Loire 17 et 18 juin Salle des fêtes Les 17 et 18 juin à Saint-Firmin-sur-Loire, venez découvrir l’exposition Arts et Loisirs créatifs organisée par l’association Saint-Firmin Autrement de 10 h à 18 h 30. Sur place, buvette et pâtisseries à consommer. De plus, une tombola vous permettra de gagner de nombreux lots. Entrée gratuite. Salle des fêtes Rue de l’Ancienne Gare, Vienne-en-val Vienne-en-val Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T10:00:00+02:00 – 2023-06-17T18:30:00+02:00

