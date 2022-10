Remplis ta hotte Salle des fêtes Vienne-en-val Catégorie d’évènement: Vienne-en-val

Remplis ta hotte Salle des fêtes, 20 novembre 2022, Vienne-en-val. Remplis ta hotte Dimanche 20 novembre, 08h00 Salle des fêtes Remplis ta hotte Salle des fêtes Rue de l’Ancienne Gare, Vienne-en-val Vienne-en-val L’APE de l’école de Saint-Maurice-sur-Aveyron organise un remplis ta hotte à la salle des fêtes de la commune de Le charme. Cela consiste à une vente de jouets, livres, vêtements et autres. Il y aura une buvette avec restauration sur place tenue par l’équipe de l’APE.

2022-11-20T08:00:00+01:00

2022-11-20T17:00:00+01:00 APE

