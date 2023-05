Vide-grenier Salle des fêtes, 11 juin 2023, Vidouze.

Vidouze,Hautes-Pyrénées

Organisé par l’association des Bienfêteurs

3€ le mètre linéaire à l’extérieur

4€ les deux mètres linéaire à l’intérieur avec tables fournies

Parking côte de la Laousine

Café ouvert.

2023-06-11 à 08:00:00 ; fin : 2023-06-11 17:00:00. EUR.

Salle des fêtes VIDOUZE

Vidouze 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



Organized by the Bienfêteurs association

3? the linear meter outside

4? the two linear meters inside with tables provided

Parking côte de la Laousine

Open café

Organizado por la Association des Bienfêteurs

3? por metro lineal al aire libre

4? por dos metros lineales en el interior con mesas incluidas

Aparcamiento côte de la Laousine

Café abierto

Organisiert von der Vereinigung der Bienfêteurs

3? der laufende Meter im Freien

4? zwei laufende Meter im Innenbereich, Tische werden gestellt

Parkplatz an der Côte de la Laousine

Offenes Café

Mise à jour le 2023-05-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65