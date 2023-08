Saison Culturelle : Je suis 52 ! Salle des fêtes Vidaillat, 13 octobre 2023, Vidaillat.

Vidaillat,Creuse

Suspens assuré ! A travers les tours et les mots, les spectateurs se connectent avec les cartes avec claire et entre eux pour un moment intime et magique sensible et doux, surprenant et passionné.

‍ ‍ ‍ Dès 10 ans.

Dans le cadre d’une tournée creusoise organisée par Instants Libres.

Programme complet ici https://www.calameo.com/read/0026956462b3b59bd669b.

2023-10-13 fin : 2023-10-13 20:20:00. EUR.

Salle des fêtes

Vidaillat 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine



? Suspense guaranteed! Through tricks and words, spectators connect with the cards, with Claire and with each other, for an intimate, magical moment that’s sensitive and gentle, surprising and passionate.

??????? Ages 10 and up.

As part of a tour of the Creuse organized by Instants Libres.

Full program here? https://www.calameo.com/read/0026956462b3b59bd669b

? ¡Suspense garantizado! A través de los trucos y las palabras, los espectadores conectan con las cartas, con la claridad y entre sí, para un momento íntimo y mágico que es sensible y suave, sorprendente y apasionado.

??????? A partir de 10 años.

En el marco de una gira por Creuse organizada por Instants Libres.

Programa completo aquí? https://www.calameo.com/read/0026956462b3b59bd669b

? Spannung ist garantiert! Durch die Tricks und Worte verbinden sich die Zuschauer mit den Karten mit klar und untereinander für einen intimen und magischen Moment sensibel und sanft, überraschend und leidenschaftlich.

??????? Ab 10 Jahren.

Im Rahmen einer von Instants Libres organisierten Tournee durch die Creus.

Vollständiges Programm hier? https://www.calameo.com/read/0026956462b3b59bd669b

