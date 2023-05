Repas des anciens d’Algérie Salle des Fêtes, 14 mai 2023, Vicq-sur-Gartempe.

A partir de 12h00 le 14 mai à la salle des fêtes organisé par l’Amicale des Anciens Combattants de Vicq et d’Angles, ouvert à toutes et tous.

Menu au prix de 35 euros:

– Kir et amuses-bouches

– Moelleux de brochet sauce pleurottes

– Marbré de lapin aux pruneaux

– Tendron de veau au thym et légumes

– Salade verte et fromages

– Tartelette aux fraises

– café, vins

Réserver avant le 1er mai auprès de l’association des AFN au 0652904877

Salle des Fêtes Route de la Forest, 86260 Vicq sur Gartempe Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T11:00:00+02:00 – 2023-05-14T15:00:00+02:00

repas convivial