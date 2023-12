Balèti pour tous ! salle des fêtes, Viala-du-Tarn (12) Balèti pour tous ! salle des fêtes, Viala-du-Tarn (12), 23 mars 2024 17:00, . Balèti pour tous ! Samedi 23 mars 2024, 18h00 salle des fêtes, Viala-du-Tarn (12) non précisé Bal pour tous avec Les Grandes Gigues ! Répertoire varié d’Occitanie et d’ailleurs. Nombreuses danses connues, moins connues ou pas connues du tout. Pas de panique, on explique vite fait et tout le monde danse. source : événement Balèti pour tous ! publié sur AgendaTrad salle des fêtes, Viala-du-Tarn (12) Viala du Tarn

