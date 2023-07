Fête de l’été salle des fêtes Vezin-le-Coquet, 25 août 2023, Vezin-le-Coquet.

Fête de l’été Vendredi 25 août, 20h00 salle des fêtes entrée libre

La fête de l’été

3e édition

Des artistes connus et des nouveaux talents se produiront dans la salle des fêtes de Vezin le coquet le vendredi 25 août à partir de 20h.

On pourra notamment y applaudir la magicienne Maryline et le chanteur interprète Philippe Ruelen. Il y aura des danses bretonnes ainsi que des chants marins avec l’association locale « La Gavotte ». Nous irons aussi vers de nouveaux horizons avec Justine Aubry et le Broadway jazz, le tout sous la coordination de Show light and Sound. Sans oublier le club photo vidéo de Vezin qui mettra en avant ses talents avec l’exposition « Spectacle et lumière ».

Pour agrémenter encore ce bon moment, des déambulations artistiques viendront rythmer cette soirée. L’ambiance chaleureuse et conviviale sera de mise pour petits et grands. La mixité des participants et des artistes va caractériser cette soirée. Ce sera une occasion privilégiée de faire vivre les liens intergénérationnels et de lutter contre l’isolement. GRATUIT

Restauration possible sur place.

salle des fêtes 8 rue de Rennes, Vezin le Coquet Vezin-le-Coquet 35132 Ille-et-Vilaine Bretagne

2023-08-25T20:00:00+02:00 – 2023-08-25T23:00:00+02:00

