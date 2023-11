Théâtre : Temporalités – Voyage dans les temps salle des fêtes Veyrines-de-Domme, 17 novembre 2023, Veyrines-de-Domme.

Veyrines-de-Domme,Dordogne

La Bande à Marie, troupe de l’Amicale Laïque de Castelnaud-la-Chapelle, présente son spectacle : TEMPORALITES – Voyage dans les temps

Rendez-vous le vendredi 17 novembre à 20h30 à la Salle des fêtes à Veyrines de Domme.

Renseignements: 06 70 49 70 44.

2023-11-17

salle des fêtes

Veyrines-de-Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



La Bande à Marie, troupe of the Amicale Laïque de Castelnaud-la-Chapelle, presents its show: TEMPORALITES ? A journey through time

Rendezvous on Friday November 17 at 8:30pm at the Salle des fêtes in Veyrines de Domme.

Information: 06 70 49 70 44

La Bande à Marie, compañía de la Amicale Laïque de Castelnaud-la-Chapelle, presenta su espectáculo: TEMPORALITES ? Un viaje en el tiempo

Cita el viernes 17 de noviembre a las 20.30 h en la Salle des fêtes de Veyrines de Domme.

Información: 06 70 49 70 44

La Bande à Marie, eine Truppe der Amicale Laïque von Castelnaud-la-Chapelle, präsentiert ihre Aufführung: TEMPORALITES? Reise durch die Zeiten

Wir treffen uns am Freitag, den 17. November um 20.30 Uhr im Salle des fêtes in Veyrines de Domme.

Informationen: 06 70 49 70 44

Mise à jour le 2023-11-08 par Périgord Noir Vallée Dordogne