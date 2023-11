Forum « Une solution pour demain » Salle des Fêtes Verrières Catégories d’Évènement: Verrières

Vienne Forum « Une solution pour demain » Salle des Fêtes Verrières, 24 novembre 2023, Verrières. Forum « Une solution pour demain » Vendredi 24 novembre, 14h30 Salle des Fêtes Accès libre Tu recherches un travail ? Tu veux commencer une formation ? Ou tu as besoin d’aide pour construire ton projet professionnel ? La Mission Locale Rurale Centre et Sud Vienne organise un forum à l’occasion duquel tu pourras rencontrer des employeurs, des organismes de formation, la Mission Locale… N’oublie pas de venir avec plusieurs exemplaires de ton CV ! Plus d’infos au 05 49 91 56 83. Salle des Fêtes 86410 Verrières Verrières 86410 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T14:30:00+01:00 – 2023-11-24T19:00:00+01:00

2023-11-24T14:30:00+01:00 – 2023-11-24T19:00:00+01:00 orientation insertion professionnelle Freepik Détails Catégories d’Évènement: Verrières, Vienne Autres Lieu Salle des Fêtes Adresse 86410 Verrières Ville Verrières Departement Vienne Lieu Ville Salle des Fêtes Verrières latitude longitude 46.412231;0.593223

Salle des Fêtes Verrières Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verrieres/