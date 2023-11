Harmonie de Vernoil Le Fourrier salle des fêtes VERNOIL LE FOURRIER Catégorie d’Évènement: Vernoil-le-Fourrier Harmonie de Vernoil Le Fourrier salle des fêtes VERNOIL LE FOURRIER, 19 novembre 2023, VERNOIL LE FOURRIER. Harmonie de Vernoil Le Fourrier Dimanche 19 novembre, 15h00 salle des fêtes Les Membres de l’Harmonie de Vernoil Le Fourrier et leur directeur, Frédéric Chicoisne, vous invitent à leur concert de Sainte-Cécile le dimanche 19 novembre à 15h, salle des fêtes de Vernoil Le Fourrier. Au programme cette année, variétés françaises , chansons du monde et musiques de films.

L’entrée est gratuite.

Ce concert se déroulera en 2 parties.

A la fin du concert, les Musiciens partageront avec vous le verre de l'amitié.

