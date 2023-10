Baby Broc’ de Venteuil Salle des Fêtes Venteuil, 15 octobre 2023, Venteuil.

Venteuil,Marne

L’Association des parents d’élèves Fleury-Venteuil organise un Baby broc’ (vêtements, jouets, matériels… de 0 à 12 ans), à la salle des fêtes de Venteuil, le dimanche 15 octobre 2023.

*** Buvette & petite restauration sur place ***.

2023-10-15 fin : 2023-10-15 17:00:00

Salle des Fêtes

Venteuil 51480 Marne Grand Est



The Fleury-Venteuil Parents’ Association is organizing a Baby broc’ (clothes, toys, equipment… from 0 to 12 years old), at the Venteuil village hall, on Sunday October 15, 2023.

*** Refreshments & snacks on site ***

La Asociación de Padres de Fleury-Venteuil organiza un « Baby broc » (ropa, juguetes, material, etc. para niños de 0 a 12 años) en el ayuntamiento de Venteuil el domingo 15 de octubre de 2023.

*** Refrescos y tentempiés in situ ***

Die Elternvereinigung Fleury-Venteuil organisiert am Sonntag, den 15. Oktober 2023, einen Baby Broc’ (Kleidung, Spielzeug, Material… von 0 bis 12 Jahren) in der Festhalle von Venteuil.

*** Getränke und kleine Snacks vor Ort ***

