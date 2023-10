D’ici salle des fêtes Venterol, 8 décembre 2023, Venterol.

Venterol,Drôme

D’ici, ou les tribulations d’un ariégeois en Ariège. Qu’est-ce donc que « d’être de quelque part »? « Volem viure au pais », bien sûr ! Mais bon, ce n’est pas tout de le dire, encore faut-il trouver le bon chemin, pour en être, du pays !.

2023-12-08 20:00:00 fin : 2023-12-08 . EUR.

salle des fêtes

Venterol 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



D?ici, or the tribulations of an Ariège native. What does it mean to be « from somewhere »? « Volem viure au pais », of course! But it’s not enough just to say it, you also have to find the right way to get there!

D?ici, o las tribulaciones de un oriundo de Ariège. ¿Qué significa ser « de algún sitio »? « Volem viure au pais », por supuesto Pero no basta con decirlo: ¡hay que encontrar la manera de llegar!

D?ici, ou les tribulations d’un ariégeois en Ariège (Von hier aus). Was bedeutet es, « von irgendwoher zu kommen »? « Volem viure au pais », natürlich! Aber es ist nicht genug, es zu sagen, man muss auch den richtigen Weg finden, um vom Land zu sein!

