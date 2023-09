Répare Café itinérant Salle des fêtes Vazerac Catégories d’Évènement: Tarn-et-Garonne

Vazerac Répare Café itinérant Salle des fêtes Vazerac, 14 octobre 2023, Vazerac. Répare Café itinérant Samedi 14 octobre, 14h00 Salle des fêtes Salle des fêtes Rue du Quercy 82220 Vazerac Vazerac 82220 Tarn-et-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Tarn-et-Garonne, Vazerac Autres Lieu Salle des fêtes Adresse Rue du Quercy 82220 Vazerac Ville Vazerac Departement Tarn-et-Garonne Lieu Ville Salle des fêtes Vazerac latitude longitude 44.192424;1.290617

Salle des fêtes Vazerac Tarn-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vazerac/