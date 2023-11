Téléthon à Vayres : Loto Salle des fêtes Vayres, 1 décembre 2023, Vayres.

Vayres,Haute-Vienne

Loto au profit du Téléthon organisé par le Comité des Fêtes de Vayres. Ouverture des portes à 19h15, pas de réservation possible. Partie debout, partie surprise, tombola… De nombreux lots à gagner sur les 2 soirs..

2023-12-01 fin : 2023-12-02 . EUR.

Salle des fêtes

Vayres 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Loto in aid of the Telethon organized by the Comité des Fêtes de Vayres. Doors open at 7.15pm, no reservations. Standing game, surprise game, tombola? Lots of prizes to be won on both evenings.

Loto a beneficio del Teletón organizado por el Comité de las Fiestas de Vayres. Apertura de puertas a las 19.15 h, sin posibilidad de reserva. Juego de pie, juego sorpresa, tómbola.. Numerosos premios en ambas veladas.

Lotto zugunsten des Telethon, organisiert vom Comité des Fêtes de Vayres. Türöffnung um 19:15 Uhr, keine Reservierung möglich. Stehteil, Überraschungsteil, Tombola? An beiden Abenden gibt es zahlreiche Preise zu gewinnen.

