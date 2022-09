RANDO-TARTINES – LE 09 Octobre Salle des Fêtes Vaux-sur-Vienne Catégories d’évènement: Vaux-sur-Vienne

RANDO-TARTINES – LE 09 Octobre Dimanche 9 octobre, 08h30 Salle des Fêtes, Vaux-sur-Vienne.

L'Espoir Sportif Gymnastique organise sa Rando-Tartines le 09 Octobre 2022 Salle des Fêtes 86220 VAUX-SUR-VIENNE

Dimanche 09 Octobre 2022

Inscriptions à partir de 8h45 pour un départ à 9h

Rendez-vous devant la salle des Fêtes de Vaux-sur Vienne 2 Parcours au choix : 6 kms et 12 kms Inscriptions au 06.08.06.54.83

