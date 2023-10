Le bureau des arts perdus salle des fêtes Vaunac, 18 novembre 2023, Vaunac.

Vaunac,Dordogne

« Longtemps resté inconnu du grand public, nous levons le voile sur le fameux « Bureau des Arts Perdus ». Que deviennent les arts, lorsqu’ils sont désuets, has been, tel que le mime, le chant du coq, la poésie, le service public ?Ils sont soigneusement répertoriés et classés par la crème des fonctionnaires, triés sur le volet. Vous assisterez à la réception et au classement d’un nouvel, sauf si ce nouvel art est plus vivant que prévu. Un spectacle de rue humoristique, décalé, sur la mémoire et l’art qui nous unit ou nous interroge… ».

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

salle des fêtes

Vaunac 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« Long unknown to the general public, we lift the veil on the notorious « Bureau des Arts Perdus ». What happens to the arts when they become obsolete, has-been, such as mime, cock-crowing, poetry, public service, etc.? They are carefully catalogued and classified by the cream of the crop of hand-picked civil servants. You’ll witness the reception and classification of a new art form, unless it’s livelier than expected. A humorous, offbeat street show about memory and the art that unites us or questions us… »

« Desconocida durante mucho tiempo para el gran público, levantamos el velo sobre la famosa « Oficina de las Artes Perdidas ». ¿Qué ocurre con las artes que han quedado obsoletas, como el mimo, el canto del gallo, la poesía o la función pública? Son cuidadosamente catalogadas y clasificadas por la flor y nata de los funcionarios elegidos a dedo. Verá cómo se recibe y archiva una nueva forma de arte, a menos que sea más animada de lo esperado. ¿Un espectáculo humorístico y desenfadado sobre la memoria y el arte que nos une o nos cuestiona?

« In diesem Buch geht es um das berühmte « Büro der verlorenen Künste », das der Öffentlichkeit lange Zeit unbekannt war. Was geschieht mit den Künsten, wenn sie veraltet sind, wie Pantomime, Hahnenkrähen, Poesie oder öffentlicher Dienst? Sie werden von der Crème de la Crème der handverlesenen Beamten sorgfältig aufgelistet und klassifiziert. Sie werden Zeuge des Empfangs und der Einstufung einer neuen Kunst, es sei denn, diese neue Kunst ist lebendiger als erwartet. Ein humorvolles, schräges Straßentheaterstück über das Gedächtnis und die Kunst, die uns vereint oder uns in Frage stellt… »

Mise à jour le 2023-10-09 par Isle-Auvézère