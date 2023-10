Loto Salle des fêtes Vaunac, 12 novembre 2023, Vaunac.

Vaunac,Dordogne

Animé par Jean Marie

Nombreux lots dont 390€ de bons d’achat.

2023-11-12

Salle des fêtes

Vaunac 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Moderiert von Jean Marie

Zahlreiche Preise, darunter 390? an Einkaufsgutscheinen

