Repas dansant Salle des fêtes Vaunac, 14 octobre 2023, Vaunac.

Vaunac,Dordogne

Repas dansant animé par Stéphane Villard

Au menu, jambon à la broche.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

Salle des fêtes

Vaunac 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Meal and dance hosted by Stéphane Villard

On the menu: spit-roasted ham

Cena y baile ofrecidos por Stéphane Villard

En el menú: jamón al espeto

Tanzmahl, das von Stéphane Villard moderiert wird

Auf der Speisekarte: Schinken am Spieß

Mise à jour le 2023-09-13 par Isle-Auvézère