Bal des Sorcières Salle des fêtes Varenguebec, 28 octobre 2023, Varenguebec.

Varenguebec,Manche

Grand bal folk avec deux des groupes de la scène Bal folk-trad de La Manche avec les Goubelins et les Ecraoulettes ! Déguisements bienvenus !

Entre gratuite.

Organisé par l’association de Sauvegarde du Patrimoine de La Manche et dans le cadre du projet de lza Mediathèque de la Naye « Nature de Sorcières » avec le soutien financier du Conseil Départemental de La Manche..

2023-10-28 18:00:00 fin : 2023-10-28 01:00:00. .

Salle des fêtes

Varenguebec 50250 Manche Normandie



Big folk ball with two of the groups on the Bal folk-trad de La Manche scene: Les Goubelins and Les Ecraoulettes! Masquerade costume welcome!

Free admission.

Organized by the Association de Sauvegarde du Patrimoine de La Manche as part of the Mediathèque de la Naye’s « Nature de Sorcières » project, with financial support from the Conseil Départemental de La Manche.

¡Gran baile folclórico con dos de los grupos del escenario Bal folk-trad de La Manche con les Goubelins y les Ecraoulettes! Se admiten disfraces

Entrada gratuita.

Organizado por la asociación de Sauvegarde du Patrimoine de La Manche en el marco del proyecto « Nature de Sorcières » de la Mediathèque de la Naye, con el apoyo financiero del Conseil Départemental de La Manche.

Großer Folk-Ball mit zwei der Bands der Bal folk-trad-Szene aus La Manche mit Les Goubelins und Les Ecraoulettes! Verkleidungen sind willkommen!

Der Eintritt ist frei.

Organisiert von der Association de Sauvegarde du Patrimoine de La Manche und im Rahmen des Projekts der lza Mediathèque de la Naye « Nature de Sorcières » mit finanzieller Unterstützung des Conseil Départemental de La Manche.

