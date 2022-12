Rencontre départementale cordes Salle des fêtes VALENSOLE Catégorie d’évènement: Valensole

Rencontre départementale cordes Salle des fêtes, 26 mars 2023, VALENSOLE. Rencontre départementale cordes Dimanche 26 mars 2023, 08h30 Salle des fêtes Rencontre départementale cordes Salle des fêtes 6018 Pl. Frederic Mistral , 04210 VALENSOLE VALENSOLE Rencontre départementale cordes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-26T08:30:00+02:00

2023-03-26T18:30:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Valensole Autres Lieu Salle des fêtes Adresse 6018 Pl. Frederic Mistral , 04210 VALENSOLE Ville VALENSOLE lieuville Salle des fêtes VALENSOLE

Salle des fêtes VALENSOLE https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valensole/

Rencontre départementale cordes Salle des fêtes 2023-03-26 was last modified: by Rencontre départementale cordes Salle des fêtes Salle des fêtes 26 mars 2023 Salle des fêtes VALENSOLE Valensole

VALENSOLE