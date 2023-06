Exposition sur les lavoirs de Grusse Salle des fêtes Val-Sonnette, 17 septembre 2023, Val-Sonnette.

Venez découvrir l’histoire des lavoirs de Vincelles.

Les premiers lavoirs apparaissent au temps des Lumières, mais ce ne sont encore que des prototypes. En France, les épidémies de choléra, de variole et de typhoïde incitent le Parlement à voter la loi du 3 février 1851 qui accorde un crédit spécial pour subventionner à hauteur de 30 % la construction des lavoirs couverts.

La construction des lavoirs va se développer notamment grâce à l’autonomie administrative accrue des municipalités de 1884. À cette époque, de nombreux autres bâtiments tels que les mairies, les écoles, les halles, viennent enrichir le patrimoine communal.

La construction des lavoirs en France s’inscrit dans une prise de conscience collective de l’importance de la salubrité publique et des principes élémentaires d’hygiène.

C’est donc pour lutter contre les épidémies et accroître la propreté que les villes et villages se libèrent de leurs remparts, élargissent le tracé de leurs rues et éloignent les cimetières à la périphérie.

L’eau devient l’objet d’une attention accrue : veiller à sa pureté est un impératif car on comprend à ce moment-là qu’un seul point d’eau est utilisé pour de multiples tâches et véhicule des maladies. Voilà pourquoi les lieux d’usage de l’eau se spécialisent : abreuvoirs, lavoirs, fontaines.

