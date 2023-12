La Guinche des Colporteurs – Bal Nomade & Bal folk Salle des fêtes, Val-Revermont (01) La Guinche des Colporteurs – Bal Nomade & Bal folk Salle des fêtes, Val-Revermont (01), 13 janvier 2024 17:00, . La Guinche des Colporteurs – Bal Nomade & Bal folk Samedi 13 janvier 2024, 18h00 Salle des fêtes, Val-Revermont (01) Salle des fêtes, Val-Revermont (01) Place du Champ de Foire

Salle des fêtes, 01370 Val-Revermont, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T18:00:00+01:00 – 2024-01-14T01:00:00+01:00

2024-01-13T18:00:00+01:00 – 2024-01-14T01:00:00+01:00 baltrad balfolk Détails Heure : 17:00 Autres Lieu Salle des fêtes, Val-Revermont (01) Adresse Place du Champ de Foire Salle des fêtes, 01370 Val-Revermont, France Age max 110 Lieu Ville Salle des fêtes, Val-Revermont (01) Latitude 46.270825 Longitude 5.368134 latitude longitude 46.270825;5.368134

Salle des fêtes, Val-Revermont (01) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//