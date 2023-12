Marche « Unis pour les autres » Salle des fêtes Ussel-d’Allier, 9 décembre 2023 07:00, Ussel-d'Allier.

Ussel-d’Allier,Allier

Une randonnée aura lieu à Ussel-d’Allier le 3 décembre pour le Téléthon 2023. La ville collabore avec Saint-Germain-de-Salles, Etroussat et Fourilles, et les fonds collectés seront reversés à l’AFM Téléthon..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Salle des fêtes

Ussel-d’Allier 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A hike will take place in Ussel-d’Allier on December 3 for the Téléthon 2023. The town is collaborating with Saint-Germain-de-Salles, Etroussat and Fourilles, and funds raised will be donated to the AFM Téléthon.

El 3 de diciembre se celebrará en Ussel-d’Allier una marcha con motivo del Téléthon 2023. La ciudad colabora con Saint-Germain-de-Salles, Etroussat y Fourilles, y los fondos recaudados se donarán al Téléthon de la AFM.

In Ussel-d’Allier wird am 3. Dezember eine Wanderung für den Telethon 2023 stattfinden. Die Stadt arbeitet mit Saint-Germain-de-Salles, Etroussat und Fourilles zusammen. Die gesammelten Gelder gehen an den AFM Telethon.

Mise à jour le 2023-12-06 par Office de tourisme Val de Sioule