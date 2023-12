Théâtre : Romeo + Juliette Salle des fêtes Upie, 1 décembre 2023, Upie.

Upie,Drôme

Tout le monde connait Roméo et Juliette, même à peu près, même de loin.



Mais comment raconter cette merveilleuse et si déchirante histoire d’amour, qui a su traverser les siècles lorsqu’on a seulement 3 comédiens et une petite heure ?.

2023-12-02 19:00:00 fin : 2023-12-08 . EUR.

Salle des fêtes

Upie 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Everyone knows Romeo and Juliet, even from a distance.



But how do you tell this wonderful, heart-rending love story, which has spanned the centuries, when you’ve only got 3 actors and an hour to spare?

Todo el mundo conoce a Romeo y Julieta, aunque sea de lejos.



Pero, ¿cómo contar esta maravillosa y desgarradora historia de amor, que ha atravesado los siglos, cuando sólo se dispone de 3 actores y una hora escasa?

Jeder kennt Romeo und Julia, auch nur annähernd.



Aber wie soll man diese wunderbare und so herzzerreißende Liebesgeschichte, die die Jahrhunderte überdauert hat, erzählen, wenn man nur drei Schauspieler und eine knappe Stunde zur Verfügung hat?

Mise à jour le 2023-11-28 par Valence Romans Tourisme