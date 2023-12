Réveillon de la Saint-Sylvestre Salle des Fêtes Tulette, 31 décembre 2023 19:00, Tulette.

Tulette,Drôme

Le Comité des Fêtes de Tulette organise le dimanche 31 décembre à la Salle des Fêtes (route de Bouchet) à partir de 19 h, un repas et une soirée dansante..

2023-12-31 19:00:00 fin : 2023-01-01 04:00:00. EUR.

Salle des Fêtes

Tulette 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



On Sunday December 31st, the Comité des Fêtes de Tulette is organizing a dinner and dance at the Salle des Fêtes (route de Bouchet) from 7pm.

El Comité de Fiestas de Tulette organiza una cena con baile el domingo 31 de diciembre en la Salle des Fêtes (route de Bouchet) a partir de las 19.00 horas.

Das Festkomitee von Tulette organisiert am Sonntag, den 31. Dezember in der Salle des Fêtes (route de Bouchet) ab 19?h ein Essen und einen Tanzabend.

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence