21ème Téléthon de Troissy salle des fêtes Troissy, 2 décembre 2023, Troissy.

Troissy,Marne

Le samedi 2 décembre 2023, l’association des Jeunes de Troissy organise la 21ème édition du Téléthon.

Au programme de la journée :

– 8h30 : randonnée pédestre

– 9h00 : concours de pétanque / triplette – 15€ (sur inscription au 06 80 12 48 61)

– 14h00 : course à pieds de 0.8 km, 1.8 km, 3.6 km ou 9.6 km (inscription sur place ou au 06 21 07 82 46 / 06 24 55 37 66)

– activités diverses : balade en quad et moto

– 20h00 à 2h00 : soirée usicale avec NO NAME suivie d’un bal

– restauration & buvette

Cette année encore, MOBILISEZ VOUS et venez nombreux!!.

salle des fêtes

Troissy 51700 Marne Grand Est



On Saturday December 2, 2023, the Troissy Youth Association is organizing the 21st Telethon.

The day’s program includes

– 8:30 am: walking tour

– 9:00 am: pétanque competition / triplette – 15? (registration on 06 80 12 48 61)

– 2:00 p.m.: 0.8 km, 1.8 km, 3.6 km or 9.6 km running race (registration on site or on 06 21 07 82 46 / 06 24 55 37 66)

– various activities: quad and motorcycle rides

– 8:00 pm to 2:00 am: musical evening with NO NAME followed by a dance

– catering & refreshments

Once again this year, GET INVOLVED and come out in force!

El sábado 2 de diciembre de 2023, la Asociación Juvenil de Troissy organiza el 21º Telemaratón.

El programa del día incluye

– 8.30 h: recorrido a pie

– 9.00 h: competición de petanca / tripleta – 15? (inscripción en el 06 80 12 48 61)

– 14.00 h: carrera de 0,8 km, 1,8 km, 3,6 km o 9,6 km (inscripción in situ o en los teléfonos 06 21 07 82 46 / 06 24 55 37 66)

– actividades diversas: paseos en quad y en moto

– 20.00 h a 2.00 h: velada musical con NO NAME seguida de baile

– catering y bar

Un año más, PARTICIPA y ven con fuerza

Am Samstag, den 2. Dezember 2023, organisiert der Jugendverband von Troissy die 21. Ausgabe des Telethon.

Das Programm des Tages :

– 8.30 Uhr: Wanderung

– 9.00 Uhr: Pétanque-Wettbewerb / Triplette – 15? (Anmeldung unter 06 80 12 48 61)

– 14.00 Uhr: Laufstrecke von 0,8 km, 1,8 km, 3,6 km oder 9,6 km (Anmeldung vor Ort oder unter 06 21 07 82 46 / 06 24 55 37 66)

– verschiedene Aktivitäten: Quad- und Motorradtour

– 20.00 bis 2.00 Uhr: Musikalischer Abend mit NO NAME und anschließendem Tanz

– essen & Trinken

Auch in diesem Jahr gilt: MOBILISIEREN SIE SICH und kommen Sie zahlreich!

