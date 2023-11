Marché de Noël Salle des fêtes Trentels, 2 décembre 2023, Trentels.

Trentels,Lot-et-Garonne

Marché de Noël avec la présence de nombreux exposants. Visite du Père Noël, séances photos instantanées, distribution de bonbons, ateliers gratuits pour les enfants.

Petite restauration, gourmandises, vin chaud, vente d’huitres sur place..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Trentels 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Christmas market with the presence of many exhibitors. Visit from Santa Claus, instant photo sessions, distribution of candy, free workshops for children.

Small meals, delicacies, mulled wine, sale of oysters on site.

Mercado navideño con numerosos expositores. Visita de Papá Noel, sesiones de fotos instantáneas, reparto de caramelos, talleres gratuitos para niños.

Venta in situ de aperitivos, golosinas, vino caliente y ostras.

Weihnachtsmarkt mit der Anwesenheit zahlreicher Aussteller. Besuch des Weihnachtsmanns, Instant-Fotoshootings, Verteilung von Süßigkeiten, kostenlose Workshops für Kinder.

Kleine Snacks, Leckereien, Glühwein, Austernverkauf vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-06 par OT Fumel – Vallée du Lot