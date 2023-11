Bourse aux jouets Salle des fêtes Trentels, 26 novembre 2023, Trentels.

Trentels,Lot-et-Garonne

L’école de rugby USTL.XIII organise une bourse aux jouets. Sur place restauration rapide et buvette..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 17:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Trentels 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The USTL.XIII rugby school organizes a toy fair. Fast food and refreshments on site.

La escuela de rugby USTL.XIII organiza una feria del juguete. Comida rápida y refrescos en el lugar.

Die Rugbyschule USTL.XIII organisiert eine Spielzeugbörse. Vor Ort Schnellimbiss und Getränkeausschank.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Fumel – Vallée du Lot