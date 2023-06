Spectacle de danse CinéDanses Salle des Fêtes Trentels, 24 juin 2023, Trentels.

Trentels,Lot-et-Garonne

Organisé par l’Association Plein Vent et l’atelier Fa Si La Danser. Vous aurez le plaisir d’assister à un spectacle de danse sur des bandes originales de films qui vous ont enchanté.

Buvette sur place..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 . EUR.

Salle des Fêtes

Trentels 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Organized by the Plein Vent Association and the Fa Si La Danser workshop. You will have the pleasure of attending a dance performance on soundtracks of films that have enchanted you.

Refreshment on site.

Organizado por la Asociación Plein Vent y el taller Fa Si La Danser. Tendrá el placer de asistir a un espectáculo de danza ambientado con bandas sonoras originales de películas que le han encantado.

Refrescos in situ.

Organisiert von der Association Plein Vent und dem Atelier Fa Si La Danser. Sie werden das Vergnügen haben, einer Tanzvorführung zu den Soundtracks von Filmen beizuwohnen, die Sie begeistert haben.

Erfrischungsgetränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-19 par OT Fumel – Vallée du Lot