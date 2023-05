Repas dansant – 60 ans de La Boule de Trentels-Ladignac Salle des fêtes, 3 juin 2023, Trentels.

Trentels,Lot-et-Garonne

Pour ses 60 ans, La Boule de Trentels-Ladignac organise un repas dansant, animé par Pascal Chatel.

Au menu, apéritif et ses mises en bouche, filet mignon au cidre, pommes boulangères, fraisier en dessert, café et digestifs.

Places limitées, réservation obligatoire avant le 29 mai inclus..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . EUR.

Salle des fêtes

Trentels 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The USTL XIII organizes a dinner dance with ball (hosted by Dimanim47) and fireworks.

In case of bad weather the meal will take place in the village hall of Trentels.

Reservation with July 10.

Bring your cutlery (plate, glass, fork and knife).

Mise à jour le 2023-05-26 par OT Fumel – Vallée du Lot