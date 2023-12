Cycles de conférences du PNR : Agriculture Salle des Fêtes Treignac, 4 décembre 2023, Treignac.

Treignac,Corrèze

Nathan Morsel, doctorant en agro-économie et salarié de l’APML – Association pour le Pastoralisme de la Montagne Limousine, animera cette conférence sur les transformations contemporaines de l’agriculture de la Montagne limousine et voies de développement au XXIème siècle. Un apéritif sera offert après la conférence..

Salle des Fêtes

Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Nathan Morsel, PhD student in agro-economics and employee of APML – Association pour le Pastoralisme de la Montagne Limousine, will lead this conference on the contemporary transformations of agriculture in the Limousin Mountains and development paths for the 21st century. An aperitif will be offered after the lecture.

Nathan Morsel, doctorando en agroeconomía y empleado de la APML – Association pour le Pastoralisme de la Montagne Limousine (Asociación para el Pastoralismo de la Montaña Lemosina), dirigirá esta conferencia sobre las transformaciones contemporáneas de la agricultura en la Montaña Lemosina y las vías de desarrollo para el siglo XXI. Tras la conferencia se ofrecerá un aperitivo.

Nathan Morsel, Doktorand in Agrarökonomie und Mitarbeiter der APML – Association pour le Pastoralisme de la Montagne Limousine, wird diese Konferenz über die zeitgenössischen Veränderungen in der Landwirtschaft der Montagne Limousine und die Entwicklungswege im 21. Jahrhundert. Nach der Konferenz wird ein Aperitif angeboten.

