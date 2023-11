Week-end au profit du Téléthon Salle des fêtes Trébons, 9 décembre 2023, Trébons.

Trébons,Hautes-Pyrénées

Repas le Samedi 9 Décembre à 20h par l’association des Portugais. Avec Tombola : de nombreux lots à gagner. Dimanche vente de paella sur la parking de la boulangerie Mengelle à Pouzac.

2023-12-09 20:00:00 fin : 2023-12-10 . .

Salle des fêtes TREBONS

Trébons 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Meal on Saturday December 9th at 8pm, organized by the Portuguese Association. With raffle: many prizes to be won. Sunday paella sale in the Mengelle bakery parking lot in Pouzac

Comida el sábado 9 de diciembre a las 20h organizada por la Asociación Portuguesa. Con rifa: muchos premios para ganar. El domingo se venderá paella en el aparcamiento de la panadería Mengelle de Pouzac

Essen am Samstag, den 9. Dezember um 20 Uhr durch den Verein der Portugiesen. Mit Tombola: Es gibt viele Preise zu gewinnen. Sonntag: Verkauf von Paella auf dem Parkplatz der Bäckerei Mengelle in Pouzac

