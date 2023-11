Vide grenier Téléthon Salle des fêtes Trébons, 3 décembre 2023, Trébons.

Trébons,Hautes-Pyrénées

Journée Vide grenier au profit du téléthon..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

Salle des fêtes TREBONS

Trébons 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Flea market day in aid of the telethon.

Día de mercadillo a beneficio del telemaratón.

Tag Vide grenier (Flohmarkt) zugunsten des Telethon.

