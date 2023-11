Téléthon Salle des fêtes Tours-sur-Meymont Catégories d’Évènement: Puy-de-Dôme

Tours-sur-Meymont Téléthon Salle des fêtes Tours-sur-Meymont, 2 décembre 2023, Tours-sur-Meymont. Téléthon Samedi 2 décembre, 08h00 Salle des fêtes Coucou les revoilou les vendeurs de brioches du Telethon seront fidèles au poste samedi matin 2 décembre dans les villages des communes de Tours-sur-Meymont et Domaize voir même quelques voisins!!

Nous comptons sur vous pour leurs réserver le meilleur accueil.

À la salle des fêtes de Tours-sur-Meymont les œufs au lard seront proposés tout le matin jusqu’à 14h00.

Un grand merci aux bénévoles et à Samedi. Salle des fêtes Tours sur Meymont Tours-sur-Meymont 63590 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T08:00:00+01:00 – 2023-12-02T14:00:00+01:00

2023-12-02T08:00:00+01:00 – 2023-12-02T14:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Puy-de-Dôme, Tours-sur-Meymont Autres Lieu Salle des fêtes Adresse Tours sur Meymont Ville Tours-sur-Meymont Departement Puy-de-Dôme Lieu Ville Salle des fêtes Tours-sur-Meymont latitude longitude 45.672898;3.576166

Salle des fêtes Tours-sur-Meymont Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours-sur-meymont/