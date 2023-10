Bal trad Salle des Fêtes, Tournemire (12), 5 avril 2024, .

Bal trad Vendredi 5 avril 2024, 20h30 Salle des Fêtes, Tournemire (12) 6€

On danse avec le Trio d’Oc (accordéon, clarinette, batterie) jusqu’à pas d’heure. Et on remet ça si on est encore en forme!

source : événement Bal trad publié sur AgendaTrad

Salle des Fêtes, Tournemire (12) 5059A, Rue Française

Salle des Fêtes, 12250 Tournemire, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45785 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-05T20:30:00+02:00 – 2024-04-06T00:30:00+02:00

baltrad balfolk