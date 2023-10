Stage de danses Salle des fêtes, Toujouse (32) Stage de danses Salle des fêtes, Toujouse (32), 25 novembre 2023, . Stage de danses Samedi 25 novembre, 09h00 Salle des fêtes, Toujouse (32) 5 Samedi 25 novembre 2023 à la salle des fêtes de HORAIRES : Accueil à partir de 9h00 avec café et viennoiseries Début à 9h30 jusqu’à 12h30

Apéro et repas tiré du sac

Reprise à 14h jusqu’à 16h (Les boissons et viennoiseries seront fournies par Tojosa : café, thé, apéritif) CONTENU : Révision du pas de bourrée, bourrée à 2 et 3 temps, chorégraphies diverses à 2, 4, 6 danseurs. Pour débutants et confirmés. source : événement Stage de danses publié sur AgendaTrad Salle des fêtes, Toujouse (32) Salle des fêtes, 32240 Toujouse, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46025 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

