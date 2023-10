Soirée Harengs et Bbeaujolais nouveau Salle des fêtes Tôtes, 17 novembre 2023, Tôtes.

Tôtes,Seine-Maritime

Passez une soirée conviviale et traditionnelle autour des harengs grillés et du Beaujolais nouveau !

Sur réservation

Au menu : harengs, pommes de terre, fromage et dessert.

2023-11-17 19:30:00 fin : 2023-11-17 . .

Salle des fêtes

Tôtes 76890 Seine-Maritime Normandie



Enjoy a convivial, traditional evening of grilled herring and Beaujolais Nouveau!

On reservation

Menu: herring, potatoes, cheese and dessert

Disfrute de una agradable velada tradicional a base de arenques a la parrilla y Beaujolais Nouveau

Sólo con reserva

Menú: arenques, patatas, queso y postre

Verbringen Sie einen geselligen und traditionellen Abend bei gegrillten Heringen und Beaujolais nouveau!

Auf Vorbestellung

Menü: Hering, Kartoffeln, Käse und Dessert

