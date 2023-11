Soirée Harengs grillés Salle des fêtes Torcy-le-Petit, 17 novembre 2023, Torcy-le-Petit.

Torcy-le-Petit,Seine-Maritime

Passez une soirée conviviale et traditionnelle autour des harengs grillés !

Vente à emporter à partir de 19h et menu sur place avec 2 harengs une pomme de terre, un verre de beaujolais et un grillé aux pommes !.

2023-11-17 19:00:00 fin : 2023-11-17 . .

Salle des fêtes

Torcy-le-Petit 76590 Seine-Maritime Normandie



Enjoy a convivial, traditional evening of grilled herring!

Takeaway from 7pm and on-the-spot menu with 2 herrings, one potato, a glass of Beaujolais and a grilled apple!

Disfrute de una velada amistosa y tradicional con arenques a la parrilla

Comida para llevar a partir de las 19:00 y menú al momento con 2 arenques, una patata, una copa de Beaujolais y una manzana asada

Verbringen Sie einen geselligen und traditionellen Abend rund um gegrillte Heringe!

Verkauf zum Mitnehmen ab 19 Uhr und Menü vor Ort mit 2 Heringen einer Kartoffel, einem Glas Beaujolais und einem gegrillten Apfel!

