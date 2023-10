Les Ateliers de la Rénovation Energétique Salle des Fêtes Tibiran-Jaunac, 16 novembre 2023, Tibiran-Jaunac.

Tibiran-Jaunac,Hautes-Pyrénées

Rénov’Occitanie Hautes-Pyrénées organise les « Ateliers de la rénovation énergétique » en partenariat avec le CAUE, et les opérateurs des OPAH (ALTAIR, SOLIHA et URBANIS).

Venez vous informer sur les thématiques incontournables de la rénovation énergétique,

Pour faire de votre rénovation un jeu d’enfant !

Programme des soirées :

– L’isolation qu’il vous faut : Isoler ? oui mais pas n’importe comment … au travers d’un quizz interactif découvrez ce qui est VRAI-MENT important !

– Quels accompagnements dans mon département ? Envie de faire des travaux et vous avez besoin de renseignements ? identifier les structures qui peuvent vous accompagner.

– Le système de chauffage idéal n’existe pas ! En matière de chauffage il n’y a pas de solution miraculeuse, le choix se fait selon vos besoins et votre logement. Percevez les différences via cet atelier dédié.

– Et les aides alors ? Renseignez-vous sur les aides et les financements existants tout en évitant les pièges.

Échanges libres avec les intervenants en fin de soirée autour d’une collation offerte.

Rendez-vous le 16 Novembre 2023 à la Salle des fêtes Tibiran-Jaunac..

2023-11-16 fin : 2023-11-16 . .

Salle des Fêtes TIBIRAN-JAUNAC

Tibiran-Jaunac 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



Rénov?Occitanie Hautes-Pyrénées organizes « Energy renovation workshops » in partnership with the CAUE, and OPAH operators (ALTAIR, SOLIHA and URBANIS).

Come and find out more about the essential aspects of energy renovation,

To make your renovation project child’s play!

Evening program :

– The insulation you need: Insulate? yes, but not just any old way? take part in an interactive quiz to find out what’s REALLY important!

– What support is available in my area? Do you need information about the work you’re planning? Find out which organizations can help you.

– The ideal heating system doesn’t exist! When it comes to heating, there’s no such thing as a miracle solution: the choice depends on your needs and your home. Find out the differences in this dedicated workshop.

– What about grants? Find out about existing grants and funding, and avoid the pitfalls.

At the end of the evening, there will be free discussion with the speakers over a complimentary snack.

See you on November 16, 2023 at the Salle des fêtes Tibiran-Jaunac.

Rénové Occitanie Hautes-Pyrénées organiza los « Talleres de renovación energética » en colaboración con el CAUE y los operadores del OPAH (ALTAIR, SOLIHA y URBANIS).

Venga a descubrir los aspectos clave de la renovación energética,

Para que su renovación sea un juego de niños

Programa de la tarde:

– El aislamiento que necesita: ¿Aislamiento? sí, pero no de cualquier manera… responda a un cuestionario interactivo y descubra lo que es REALMENTE importante

– ¿Qué ayudas hay en mi departamento? ¿Desea realizar alguna obra y necesita información? Descubra qué organismos pueden ayudarle.

– No existe el sistema de calefacción ideal Cuando se trata de calefacción, no existe una solución milagrosa: la elección depende de sus necesidades y de su vivienda. Descubre las diferencias en este taller específico.

– ¿Y las subvenciones? Infórmese sobre las subvenciones y ayudas existentes, y evite las trampas.

Debate libre con los ponentes al final de la velada con un tentempié gratuito.

Nos vemos el 16 de noviembre de 2023 en la Salle des fêtes Tibiran-Jaunac.

Rénov?Occitanie Hautes-Pyrénées organisiert in Zusammenarbeit mit dem CAUE und den Betreibern der OPAHs (ALTAIR, SOLIHA und URBANIS) die « Ateliers de la rénovation énergétique » (Workshops zur energetischen Renovierung).

Kommen Sie und informieren Sie sich über die unumgänglichen Themen der energetischen Renovierung,

So machen Sie Ihre Renovierung zum Kinderspiel!

Abendprogramm :

– Die richtige Isolierung: Isolieren? ja, aber nicht irgendwie? Entdecken Sie mithilfe eines interaktiven Quiz, was wirklich wichtig ist!

– Welche Unterstützung gibt es in meinem Departement? Sie haben Lust auf eine Renovierung und brauchen Informationen? Finden Sie heraus, welche Strukturen Sie begleiten können.

– Das ideale Heizsystem gibt es nicht! Es gibt keine Patentlösung für Heizsysteme, die Wahl hängt von Ihren Bedürfnissen und Ihrer Wohnung ab. Erkennen Sie die Unterschiede in diesem Workshop.

– Wie sieht es mit der Unterstützung aus? Informieren Sie sich über Fördermittel und Finanzierungsmöglichkeiten und vermeiden Sie dabei Fallstricke.

Am Ende des Abends können Sie sich bei einem kostenlosen Imbiss mit den Referenten austauschen.

Wir sehen uns am 16. November 2023 im Festsaal von Tibiran-Jaunac.

Mise à jour le 2023-10-03 par OT de Neste-Barousse|CDT65